Entry list Wta Lexington 2020: le partecipanti e le italiane presenti (Di domenica 26 luglio 2020) L’Entry list del Wta di Lexington 2020, torneo che si svolgerà dal 10 al 16 agosto in territorio statunitense e riunirà alcune delle migliori giocatrici al mondo. Serena Williams rappresenta la prima testa di serie, con la giovane ma affermata Aryna Sabalenka e la più esperta Johanna Konta a seguire. Nessuna italiana parteciperà all’evento, di seguito l’elenco completo delle atlete. MAIN DRAW Williams, Serena (USA) Sabalenka, Aryna (BLR) Konta, Johanna (GBR) Muguruza, Garbiñe (ESP) Anisimova, Amanda (USA) Putintseva, Yulia (KAZ) Linette, Magda (POL) Stephens, Sloane (USA) Jabeur, Ons (TUN) Bellis, Catherine (USA) SR Bouzkova, Marie (CZE) Brady, Jennifer (USA) Watson, Heather (GBR) Gauff, Cori​ (USA) Tomljanovic, Ajla (AUS) Azarenka, Victoria (BLR) Pera, Bernarda ... Leggi su sportface

zazoomblog : Entry list Wta Palermo 2020: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Palermo #2020: #partecipanti - sportface2016 : #WTAPalermo 2020: l'elenco delle partecipanti - MariSolombrino : @Sabri_book @lucalemax @pronoluca Ragazze comprate, non c'è niente di più bello che accorciare la wish list dei lib… - StadioSport : Tennis: ecco le prime entry list, cancellato il torneo di Washington: Manca sempre meno al ritorno del grande tenni… - RacingFede : 32 auto per la gara @IMSA in programma a @roadamerica il 2 Agosto. #IMSA -

Ultime Notizie dalla rete : Entry list WTA Praga: entry list Md e Quali. Due azzurre presenti nelle quali LiveTennis.it Pd, nella lista molti volti nuovi e tante donne

Le candidature per il Consiglio comunale. Non si presenta l’assessore uscente Simonetta Bucari, il chirurgo Piazzai tra le new entry.

Fratelli d’Italia si allarga: "Ecco tutte le new entry"

"Fratelli d’Italia pensa in grande in vista delle elezioni regionali: rinforziamo la squadra con elementi di qualità e aggiungiamo nuovi dirigenti". Sono le parole del coordinatore regionale e deputat ...

Le candidature per il Consiglio comunale. Non si presenta l’assessore uscente Simonetta Bucari, il chirurgo Piazzai tra le new entry."Fratelli d’Italia pensa in grande in vista delle elezioni regionali: rinforziamo la squadra con elementi di qualità e aggiungiamo nuovi dirigenti". Sono le parole del coordinatore regionale e deputat ...