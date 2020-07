Covid, Bassetti: “Curva in calo costante, no ansia ma attenzione” (Di domenica 26 luglio 2020) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) – “Preoccupato per le oscillazioni dei casi giornalieri? Direi proprio di no. Anche perché il calcolo giorno per giorno non ha tanto senso, e risente del numero di tamponi fatti, che il sabato e la domenica sono meno. Dobbiamo considerare una media settimanale ponderata, e se lo facciamo vediamo che la curva è in costante decremento”. Parola di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che sottolinea all’Adnkronos Salute: “Occorre meno ansia e più attenzione”.Se in questi giorni si sono moltiplicati gli allarmi legati alle oscillazioni dei casi in Italia, l’infettivologo sottolinea anche che “stiamo dando ogni giorno il numero di nuovi contagiati, ovvero soggetti positivi a ... Leggi su calcioweb.eu

