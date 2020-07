Cerca un ristorante e per seguire il navigatore rimane incastrato con la sua Porsche in un vicolo: liberato con un escavatore (Di domenica 26 luglio 2020) Cercava un ristorante e, non essendo della zona, ha deciso di affidarsi al navigatore. Peccato che ascoltando le sue indicazioni sia finito incastrato con la sua Porsche Carrera in un vicolo tanto stretto da impedirgli anche di aprire le portiere. È quanto successo sabato a Meana di Susa, nel Torinese: la scena è stata documentata da alcuni scatti pubblicati su Facebook. L’uomo alla guida, un turista, aveva appuntamento per pranzo in un ristorante della zona e per raggiungerlo si è affidato al navigatore. Proprio ascoltando le sue indicazioni, non ha fatto caso alla segnaletica che avvisava sulla via stretta che stava imboccando e quando ormai se ne è accorto era troppo tardi. L’auto sportiva si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

