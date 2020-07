Casalino "punisce" il fidanzato e non lo porta in vacanza: "Io le ferie non gliele pago" (Di domenica 26 luglio 2020) Francesca Galici Dopo lo scandalo che l'ha travolto per la segnalazione all'Antitrust del fidanzato, Rocco Casalino svela la crisi e dichiara che faranno ferie separate Dopo lo scoop de La Verità è esploso il caso Casalino a causa della segnalazione del suo compagno all'Antitrust. José Carlos Alvarez Aguila avrebbe effettuato attività sospetta di trading online e l'Antiriciclaggio della Banca d’Italia avrebbe segnalato per sospetto conflitto di interessi, vista l'attività di Rocco Casalino, portavoce del premier Conte. La Verità ha riportato investimenti che Alvarez avrebbe effettuato "verso siti di trading online come Plus500 e Fortissio.com" e che sarebbero "rilevanti rispetto al bilancio economico del ... Leggi su ilgiornale

