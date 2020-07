Bologna-Lecce 3-2, Decide Barrow al 93′ (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Bologna batte il Lecce 3-2 in pieno recupero ed ora le speranze dei salentini di salvezza si riducono al lumicino con il Genoa a +4. Doppio vantaggio del Bologna in cinque minuti con Palacio e Soriano. Salentini sul 2-1 con Mancosu al 47' del primo tempo. Il pareggio al 66' con Falco. Barrow al 93' segna il gol partitaRisultati: Brescia- Parma 1-2, Genoa-Inter 0-3, Napoli-Sassuolo 2-0, Milan-Atalanta 1-1, ore 19.30 Cagliari-Udinese, Roma-Fiorentina, Spal-Torino, Verona-Lazio, ore 21.45 Juventus-SampdoriaClassifica: Juventus 80, Inter 76, Atalanta 75, Lazio 72, Roma 61, Milan 60, Napoli 59, Sassuolo 48, Verona, Parma, Bologna 46, Fiorentina 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Udinese 39, Torino 38, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 19.Prossimo turno (37esima giornata): Martedì 28 ... Leggi su ilfogliettone

