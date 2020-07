Zanzariere: ecco come pulirle senza doverle smontare! (Di sabato 25 luglio 2020) Le finestre delle vostre case sono provviste di Zanzariere? ecco tutti i rimedi utili che vi consentiranno di pulirle in poco tempo, senza doverle smontare. Togliere la polvere Quando si decide di detergere le Zanzariere bisogna sempre iniziare con il togliere la polvere sulla rete e tra gli angoli. Per fare questo importante passaggio è possibile utilizzare l’aspirapolvere o un semplice panno in microfilma. La pulizia delle Zanzariere con l’aspirapolvere è perfetta se avete poco tempo a disposizione. Passando il tubo dell’elettrodomestico sulla maglia e sugli angoli della zanzariera, sarà in grado di catturare tutta la polvere. Se invece avete del tempo da dedicare alle pulizie domestiche, potete usare il panno in microfibra e ... Leggi su pianetadonne.blog

Ecco cosa c'è da sapere ... a differenza di una solida zanzariera. Un altro rimedio pubblicizzato sono le “bat box”, le casette per i pipistrelli: è vero che i chirotteri mangiano (anche ...

Le zanzare stanno invadendo l’Italia: ecco le regioni più colpite, lista completa

Questo è quanto afferma Venturelli, altra cosa importante ovviamente sono le zanzariere. Zanzare in California portatrici di un virus Situazione peggiore negli USA, dove è allarme zanzare infettive.

