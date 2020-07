Un anno fa l'omicidio di Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma (Di sabato 25 luglio 2020) È passato un anno e sono ancora molti i dubbi da svelare sulla morte di Mario Cerciello Rega. Il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri è stato ucciso la mattina del 26 luglio 2019, trafitto con 11 coltellate dopo essere stato aggredito da due studenti ventenni americani, Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, in vacanza a Roma. I due sono stati arrestati in albergo poche ore dopo. Secondo le ricostruzioni Elder ha accoltellato Cerciello, mentre Hjorth lo ha aiutato a nascondere l’arma, poi trovata nel controsoffitto della loro camera d’albergo a 100 metri dall’omicidio avvenuto in Prati, un quartiere del centro di Roma. La dinamica I due ragazzi quella sera, 15 minuti dopo la mezzanotte, cercano ... Leggi su tg24.sky

