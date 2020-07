Traffico, sabato di code sulle autostrade liguri. Prossime chiusure, l’elenco dei cantieri (Di sabato 25 luglio 2020) Poco dopo le 7 c’erano già 3 km di coda in A7 verso Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori e coda tra Bolzaneto e Sampierdarena Leggi su ilsecoloxix

lavocedelne : RT @TgrVeneto: #Veneto #Esodo #Estate #25luglio #Sabato Poche le code ai caselli autostradali, mentre lunghi incolonnamenti si sono formati… - TgrVeneto : #Veneto #Esodo #Estate #25luglio #Sabato Poche le code ai caselli autostradali, mentre lunghi incolonnamenti si son… - annabelladellac : Traffico, sabato di code sulle autostrade liguri. Prossime chiusure, l’elenco dei cantieri - Il Secolo XIX dedicato… - Specialcla : Ok che il sabato c’è traffico per andare in Liguria, ma vanno in aereo? - JankoYAY : Buongiorno. Il traffico del sabato mattina. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico sabato Traffico, sabato di code sulle autostrade liguri. Prossime chiusure, l’elenco dei cantieri Il Secolo XIX IL PIANO DI VIABILITA’ ITALIA PER L’ESTATE 2020

Al via il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia, contenente le informazioni e le misure preventive, operative e gestionali finalizzate ad offrire ogni utile notizia e supporto ...

Varco a mare, un sabato sera con Claudio Baglioni e Gianni Morandi

Nell’ambito del cartellone estivo organizzato dall’assessorato al turismo, sabato 25 luglio, alle ore 21.30 ... dei lavori il tunnel rimarrà temporaneamente chiuso al traffico. È attivo il servizio di ...

Al via il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia, contenente le informazioni e le misure preventive, operative e gestionali finalizzate ad offrire ogni utile notizia e supporto ...Nell’ambito del cartellone estivo organizzato dall’assessorato al turismo, sabato 25 luglio, alle ore 21.30 ... dei lavori il tunnel rimarrà temporaneamente chiuso al traffico. È attivo il servizio di ...