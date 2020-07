Sonia Bruganelli infuriata: “Perché prendete in giro i lettori?” (Di sabato 25 luglio 2020) Sonia Bruganelli, nota moglie di Paolo Bonolis, ha deciso di non tacere e mettere al corrente i suoi fan: “Perché prendete in giro i lettori?” Sonia Bruganelli, Fonte foto: Instagram (@Soniabrugi)La nota moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, proprio non ci sta e ha deciso di condividere con i suoi fan e follower l’ingiustizia subita di recente: “Perché prendete in giro i lettori?”. In alcune recenti stories su Instagram, la bella Sonia ha pubblicato un servizio fatto da ‘Diva e Donna‘ di Cairo Editore in cui lei stessa ha sovrapposto commenti per spiegare a tutti la verità sull’accaduto e per ... Leggi su chenews

zazoomblog : Sonia Bruganelli infuriata: “Perché prendete in giro i lettori?” - #Sonia #Bruganelli #infuriata: - zazoomblog : Sonia Bruganelli ancora polemiche per la foto su Instagram: “Sei fissata” - #Sonia #Bruganelli #ancora #polemiche - infoitcultura : Sonia Bruganelli mostra le sue fragilità : “Anche io crollo spesso…” - infoitcultura : Sonia Bruganelli in vacanza a Formentera senza il marito, volto misterioso su Instragram - infoitcultura : Sonia Bruganelli, vacanze senza Paolo Bonolis: cosa è successo? -