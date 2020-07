Setti: «Kumbulla? Lazio o Inter ma non so, sarà una bella lotta» (Di sabato 25 luglio 2020) Setti, presidente del Verona ha parlato del futuro di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, dopo il rinnovo di Juric Setti, presidente del Verona ha parlato a radio Deejay del futuro di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, dopo il rinnovo di Juric fino al 2023. Lazio O Inter- «Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l’importante è che siano contenti il giocatore e la società. E’ una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

