Serie A, Genoa-Inter 0-3: doppietta di Lukaku, Conte torna secondo (Di sabato 25 luglio 2020) L'Inter batte il Genoa.Sul campo dello stadio Luigi Ferraris è andata in scena la sfida tra il Genoa e l'Inter, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: i nerazzurri erano alla ricerca di tre punti importanti per inseguire il secondo posto in classifica, mentre i rossoblù avevano bisogno di una vittoria per tentare di raggiungere l'obiettivo della salvezza.Partono bene i nerazzurri che al minuto 22 vanno vicini al gol del vantaggio: Brozovic calcia dalla distanza in diagonale ma non riesce a centrare lo specchio della porta.Gli ospiti continuano a spingere e al 34' riescono a passare in vantaggio: bel cross di Biraghi per ... Leggi su mediagol

