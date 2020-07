MotoGP, Marc Marquez dice stop: non correrà a Jerez (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez ha provato a partire per il GP di Andalusia a Jerez ma alla fine il dolore al braccio destro appena operato ha avuto la meglio MotoGP, Marc Marquez ci ha provato ma alla fine ha detto basta. Il campione del mondo spagnolo domani non sarà al via del GP di Andalusia a Jerez, … L'articolo MotoGP, Marc Marquez dice stop: non correrà a Jerez è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SkySportMotoGP : Paolo Simoncelli: 'Marquez mi ha emozionato, ha lo stesso carattere di mio figlio Marco' #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Marc Marquez in pista anche nella quarta sessione di prove libere del GP dell’Andalusia ? I dett… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Ufficiale la rinuncia di Marc Marquez: lo spagnolo domani non correrà nel GP dell’Andalusia… - convint28 : RT @rtl1025: ?? 'Abbiamo deciso con la #Honda di provare a correre oggi, i tempi sembravano buoni, ma quando ho iniziato le #qualifiche ho a… - InteMarco : RT @rtl1025: ?? 'Abbiamo deciso con la #Honda di provare a correre oggi, i tempi sembravano buoni, ma quando ho iniziato le #qualifiche ho a… -