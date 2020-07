Mike Tyson torna a combattere (Di sabato 25 luglio 2020) Mike Tyson torna sul ring all’età di 54 anni dopo ben 15 anni dal suo ultimo incontro. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è finalmente ufficiale. Dopo le innumerevoli voci che si sono rincorse in questi mesi sul ritorno di “Iron Mike” nel quadrato, adesso arriva l’ufficialità. A darne notizia lo stesso Tyson tramite il suo sito internet e i suoi profili social. Alla fine lo sfidante di “Kid Dynamite” non sarà nessuno dei tanti nomi fatti finora, bensì l’ex pugile statunitense, il 51enne Roy Jones Jr. I due si sfideranno il 12 settembre in California in un exhibition match sulla distanza degli 8 round. Mike Tyson torna sul ring: quando nasce ... Leggi su sport.periodicodaily

