Le pensioni baby costano 2 miliardi in più di quota 100 (Di sabato 25 luglio 2020) Le pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all’anno, come il reddito di cittadinanza, e 2 miliardi in più degli assegni di quota 100 Molti esperti sostengono che le cosiddette pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all’anno (pari allo 0,4 per cento del Pil… L'articolo Le pensioni baby costano 2 miliardi in più di quota 100 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Agenzia_Ansa : Le baby #pensioni costano 7 miliardi, quanto il reddito di cittadinanza. I dati esaminati dalla Cgia #ANSA - HuffPostItalia : Il mostro 'baby pensioni', costano come il reddito di cittadinanza e più di Quota 100 - Agenzia_Italia : Studio della @cgiamestre: le baby pensioni costano quanto il #redditodicittadinanza - CarloUlivi : E certo 350 euro a persona MA DI QUANTO COSTANO Le pensioni dei politici dei manager politici senatori a vita dei… - marcotamboo : @Giovanni_Caf Quindi se cancelliamo il reddito di cittadinanza possiamo intanto vedere pressoché raddoppiate le bab… -