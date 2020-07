“Le ho scritto ‘ti amo’ ma non ha mai risposto”. Muore d’infarto a 21 anni mentre partorisce la loro bambina (Di sabato 25 luglio 2020) Una ragazza di 21 anni che “non vedeva l’ora di conoscere sua figlia” è morta mentre i medici si affrettavano a salvare la vita del suo bambino con un taglio cesareo. Samantha Thomas, di Meir, Staffordshire, era incinta quando è stata portata in ospedale con dolori al petto nelle prime ore del mattino. I medici hanno fatto un cesareo d’urgenza per salvarelapicola, ma Samantha è morta prima che avesse la possibilità di conoscere la piccola che si chiama Zara. Ora i suoi cari hanno lanciato una pagina di raccolta fondi per aiutare a pagare il suo funerale. L’amico intimo Andi Wall, che ha parlato a nome della famiglia di Samantha, ha detto: ‘Sam era un’adorabile giovane donna piena di vita. Era molto divertente e premurosa. Era così entusiasta di conoscere la sua ... Leggi su caffeinamagazine

