Halo Infinite 'fino a 4K' su Xbox Series X. Saranno nativi? (Di sabato 25 luglio 2020) E' passato solo un giorno dalla presentazione di Halo Infinite (durante gli Xbox Games Showcase) ma sono già in molti a farsi qualche domanda sulla nuova esclusiva Microsoft.In effetti secondo quanto riportato dal canale YouTube della serie, pare che Infinite non avrà una risoluzione UHD nativa su Xbox Series X e che "su Xbox Series X girerà a 60FPS e a una risoluzione fino a 4K".Insomma Halo Infinite sta già facendo parlare di sè (e non siamo molto sicuri che sia una cosa positiva) e a quanto pare abbia già sollevato qualche dubbio tra gli utenti. Cambiando discorso, gli sviluppatori hanno confermato che pur presentando caratteristiche open world, ... Leggi su eurogamer

