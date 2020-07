Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci nella Casa? La risposta (Di sabato 25 luglio 2020) Grande Fratello Vip sì o no? Le indiscrezioni sulla prossima edizione del reality si susseguono. La principale riguarda Elisabetta Gregoraci, anche quest’anno indicata come possibile concorrente. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore continua a mantenere il mistero, rispondendo alla domanda sulla sua partecipazione. Intanto spuntano altri nomi come possibili partecipanti al GF Vip di Alfonso Signorini, tra cui quello di Barbara d’Urso. Elisabetta Gregoraci parteciperà al Grande Fratello Vip? La showgirl si prepara alla prossima edizione di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, ma l’attenzione è tutta sulla sua possibile entrata nella Casa più spiata ... Leggi su thesocialpost

Giuditt50552420 : @AlessandraOdri Ora capisco perché per chi ci governa le inculate sono gradite! Grande Fratello? No, Grande Finocchio! - SalvatoreAllel1 : RT @RipepiMassimo: ???? Con il mio grande amico e fratello d'Italia, organizzatore della bellissima manifestazione On. Francesco Lollobrigida… - teuta_59 : RT @AntonelloAnto67: @NicolaPorro @marco_gervasoni Fama di vittima per aver cercato giustizia per il fratello ammazzato grande rotto in kul… - LolloScappa7 : RT @RipepiMassimo: ???? Con il mio grande amico e fratello d'Italia, organizzatore della bellissima manifestazione On. Francesco Lollobrigida… - Maxnick04 : RT @RipepiMassimo: ???? Con il mio grande amico e fratello d'Italia, organizzatore della bellissima manifestazione On. Francesco Lollobrigida… -