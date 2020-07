Genoa-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku intimidatorio, Eriksen fa il tiro a segno con i ciechi [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) Genoa-Inter, le pagelle – L’Inter torna al successo. I nerazzurri battono 2-0 il Genoa al ‘Ferraris’. Apre le marcature il solito Lukaku, chiude i giochi Alexis Sanchez, entrato al posto di Lautaro Martinez. Nel finale arriva il tris di Lukaku, con uno splendido coast to coast. Il belga è anche il nostro migliore in campo. In alto la FOTOGALLERY. Genoa-Inter, le pagelle Genoa:Perin 6.5 – Chiamato in causa più volte nel primo tempo, risponde sempre presente: COME ALL’APPELLO.Goldaniga 6.5 – La linea difensiva di Nicola non convince a pieno, ma la prova dell’ex Palermo risalta. E’ tra i migliori dei suoi: ... Leggi su calcioweb.eu

