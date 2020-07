Gabriele Rossi e Gabriel Garko: avvistati ancora insieme, e su Instagram… (Di sabato 25 luglio 2020) Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono stati avvisati di nuovo insieme. Il rapporto tra i due, che da sempre ha suscitato grande curiosità e interesse da parte dei fan, sembra essere tornato sereno come un tempo. Per diverso tempo, infatti, i due uomini erano rimasti distanti, e inevitabilmente il pubblico era stato portato a pensare che qualcosa nella loro amicizia si fosse spezzato. Tutto, però, sembra aver trovato una risoluzione e i due, stando alle indiscrezioni, avrebbero ripreso a frequentarsi. A pubblicare le foto del loro incontro è stato il settimanale Chi, che li ha sorpresi all’interno dello stesso ristorante. La foto che non sfugge ai fan di Gabriel Garko e Gabriele ... Leggi su velvetgossip

