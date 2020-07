Comune di Benevento: “Atto diffida totalmente infondato”. E’ scontro con la Parrocchia San Modesto (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non accenna a diminuire la polemica tra il Comune di Benevento e l’Arcidiocesi di Benevento, in particolare con la Parrocchia San Modesto. Dopo la diffida operata dalla Parrocchia nei confronti del Comune, arriva puntale la risposta di Palazzo Mosti. Attraverso una nota stampa, che di seguito riportiamo integralmente, il Comune ha definito “totalmente infondate le contestazioni” che gli venivano rivolte: “In relazione alla diffida con cui l’Arcidiocesi di Benevento – Parrocchia San Modesto (notificata il 20.07.2020) ha invitato l’Amministrazione ... Leggi su anteprima24

In relazione alla diffida con cui l'Arcidiocesi di Benevento – Parrocchia San Modesto (notificata il 20.07.2020) ha invitato l'Amministrazione al pagamento del credito vantato in virtù della sentenza ...