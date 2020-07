Calcio in tv dove vedere le partite della 36a giornata di Serie A il 24, 25 e 26 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) Calcio in tv le partite della 36a giornata di Serie A il 24, 25 e 26 luglio. dove vedere in streaming il Calcio Il campionato estivo post lockdown prosegue senza sosta e riparte già venerdì 24 luglio con Milan – Atalanta, domenica sera la Juventus ha un secondo match point per provare a vincere matematicamente il campionato le basterà battere la Sampdoria. Gli incontri sono suddivisi in 3 fasce orarie 17:15, 19:30 e 21:45 come stabilito in questa ripresa post-Covid del campionato. 7 incontri su Sky Sport in streaming su Now Tv e 3 su DAZN con la possibilità per i clienti Sky con satellite di vederli sul canale DAZN1 209 della piattaforma. Sabato 25 ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dove Serie B, Chievo-Cittadella: dove vedere la partita in Tv e streaming Calcio e Finanza Klopp: «Henderson giocatore dell’anno? Meritato» – VIDEO

Jordan Henderson ha ricevuto il premio di miglior giocatore della stagione e questo è stato il commento del suo allenatore, Jurgen Klopp, in conferenza stampa. «Non conosco le cose che la gente diceva ...

Kargbo scatena un'asta in A. E il Crotone si frega le mani

Dalle giocate su una delle spiagge della Sierra Leone - dove tanti ragazzi di quel Paese iniziano a sognare una carriera calcistica - al calcio italiano, il passo è lungo. Ma Augustus Kargbo, l’attacc ...

