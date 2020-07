Cagliari Udinese, i convocati di Gotti: c’è Walace, torna Lasagna (Di sabato 25 luglio 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Cagliari Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Cagliari. Ecco l’elenco dei giocatori convocati. PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan DIFENSORI: 3 Samir; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 63 Mazzolo; 77 Zeegelaar; 87 De Maio CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 61 Ballarini; 64 Palumbo; 67 Lirussi ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 65 Oviszach; 66 Compagnon Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

