Bologna-Lecce, Liverani: “Dobbiamo vincerle tutte per continuare a sperare. Genoa? Rispondo così” (Di sabato 25 luglio 2020) Il Lecce si gioca le ultime possibilità di restare in Serie A.I salentini al momento occupano la terzultima posizione in classifica con 32 punti all'attivo, quattro di ritardo dal Genoa che ad ora sarebbe salvo. I giallorossi dovranno affrontare il Bologna in trasferta sapendo già il risultato dei rossoblu che nel pomeriggio si ritroveranno opposti all'Inter di Antonio Conte. In vista del match contro i felsinei, sono arrivate le parole in conferenza stampa di Fabio Liverani."Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo aver perso lo scontro diretto di Genova. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito, partita per partita. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, due ... Leggi su mediagol

