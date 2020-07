Balzaretti: «Osimhen è uno dei talenti più limpidi della sua generazione» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Federico Balzaretti fotografa Victor Osimhen, bomber del Lille ormai a un passo dall’approdo al Napoli Federico Balzaretti ha fotografato per DAZN Victor Osimhen, bomber del Lille che è a un passo dall’approdo al Napoli. «Io ho un ricordo di Victor Osimhen e risale al 2015 quando con i 10 gol segnati divenne il capocannoniere del Mondiale in Cile e non solo visto che si laureò anche Campione del Mondo con la sua Nigeria. È sicuramente uno dei talenti più limpidi della sua generazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Federico Balzaretti ha fotografato per DAZN Victor Osimhen, bomber del Lille che è a un passo dall’approdo al Napoli. «Io ho un ricordo di Victor Osimhen e risale al 2015 quando con i 10 gol segnati d ...

L'ex calciatore, ora opinionista DAZN, Federico Balzaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente sportiva su Victor Osimhen. Ecco quanto ha affermato: "È il giocatore che più ha calciato i ...

