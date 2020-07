Villa Bertelli, un grande Festival con musica e teatro a Forte Dei Marmi (Di venerdì 24 luglio 2020) Questo articolo Villa Bertelli, un grande Festival con musica e teatro a Forte Dei Marmi è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ritorna a brillare sul palco la luce dei riflettori, con un meraviglioso Festival alla Villa Bertelli di Forte Dei Marmi dall’8 al 26 agosto 2020. Finalmente una grande notizia per il mondo della musica e dello spettacolo, che torna a regalare forti emozioni al pubblico con un Festival che sarà presentato dal 8 al 26 … Leggi su youmovies

Il gossip, ma anche la storia del periodico italiano, protagonisti a Parliamone in Villa, il nuovo talk show di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove arriva il libro 100 anni di Novella 2000. Storia ...Forte dei Marmi Un incontro pubblico sul piano comunale degli impianti per la telefonia mobile. Lo ha organizzato il Comune di Forte dei Marmi, per giovedì sera, alle ore 21, nel Giardino d'inverno di ...