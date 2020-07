Trafugati ad Asti cimeli di Ayrton Senna. Arrestati i ladri, recuperata parte del bottino (Di venerdì 24 luglio 2020) Asti, 24 lug – Il pilota Ayrton Senna rimane tutt’oggi una leggenda della Formula Uno. Vincitore di tre mondiali (1988, 1990, 1991), l’automobilista brasiliano morì tragicamente nel 1994 a causa delle ferite riportate in un incidente durante il Gran premio d’Imola. In un’abitazione ad Asti era stata allestita una mostra che esponeva al pubblico alcuni cimeli di Senna: tute, caschi, felpe, berretti e così via. La collezione ha un valore di circa 300mila euro. Qualche giorno fa, però, una parte degli oggetti esposti è stata trafugata da due ladri, ora Arrestati dai carabinieri. Il furto dei cimeli e l’aiuto dei testimoni I due rapinatori sarebbero Danilo ... Leggi su ilprimatonazionale

