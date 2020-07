Sconquasso di super TEMPORALI al Nord: peggioramento meteo severo (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi abbiamo scelto di riproporvi uno scatto del meteosat per darvi un’idea della situazione meteo attuale. Un’immagine che, come sempre, ci dà modo di apprezzare quel che sta accadendo non soltanto in Italia ma sull’Europa intera. Avere una panoramica così ampia ci aiuta a determinare la collocazione delle strutture bariche dominanti ed è evidente come su gran parte delle nostre regioni in questo momento stia comandando le operazioni l’Alta Pressione. Centro Sud e Isole Maggiori godono di cieli sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per Toscana, localmente l’Umbria e le Marche. Spostandoci a Nord, invece, la situazione è tutt’altro che stabile. Nelle regioni settentrionali sta affluendo aria relativamente più fresca oceanica, foriera di accesissimi ... Leggi su meteogiornale

