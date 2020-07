Salvini: 'Governo importa infetti, non vorrei sia per allungare stato di emergenza' (Di venerdì 24 luglio 2020) Agenzia Vista, Roma, 24 luglio 2020 23-07-20 Salvini: 'Governo importa infetti, non vorrei sia per allungare stato di emergenza' Le parole del leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una ... Leggi su leggo

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 23-07-20 Salvini: "Governo importa infetti, non vorrei sia per allungare stato di emergenza" Le parole del leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una confer ...

Lampedusa, 14 sbarchi nella notte: si cerca posto per i migranti, in mille ammassati nell'hotspot

Emergenza senza fine a Lampedusa. Il giorno dopo la visita di Matteo Salvini, che ha duramente commentato i continui arrivi, gruppi di tunisini sono stati rintracciati nelle acque antistanti l'isola d ...

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 23-07-20 Salvini: "Governo importa infetti, non vorrei sia per allungare stato di emergenza" Le parole del leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una confer ...