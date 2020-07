Riforma pensioni 2020, ultime da Ghiselli (Cgil): le nostre proposte al Governo (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tavolo di confronto tra Governo e sindacati é previsto per il prossimo martedì 28 luglio, abbiamo dunque contattato Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, per chiedere quali saranno le proposte che verranno portate in sede di confronto. Eccovi l’interessante intervista che ne é emersa. Riforma pensioni: Riprendere il confronto sui punti presentati a febbraio pensioni per tutti: “Come valuta la riapertura del tavolo di confronto tra Governo e sindacati alla luce del fatto che é stato dimostrato e reso pubblico ormai che Quota 100 consentirà dei risparmi certificati e dunque che vi sono potenzialmente risorse su cui ipotizzare una strutturale Riforma delle ... Leggi su pensionipertutti

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - GPerenne : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio Mi sa che arriveranno molto prima le tasse sulla casa, la tassa di successione e la riforma delle pensioni s… - MarlonMerlon : RT @borghi_claudio: Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da seguir… - Lukyluke311 : RT @borghi_claudio: Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da seguir… - v_napoletano : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio Mi sa che arriveranno molto prima le tasse sulla casa, la tassa di successione e la riforma delle pensioni s… -