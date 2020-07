Premier League, Henderson eletto calciatore dell’anno e Salah… non riceve neppure un voto (Di venerdì 24 luglio 2020) Il capitano del Liverpool Jordan Henderson è stato eletto miglior giocatore della stagione del campionato inglese dalla Football Writers’ Association. Un traguardo incredibile per il centrocampista Reds che ha battuto prestigiosi rivali come De Bruyne e Rashford, alle sue spalle, ma anche compagni di squadra come Van Dijk e Mané che hanno completato la top 5.Fa strano, però, come alcuni giocatori siano stati ignorati: su tutti Mohamed Salah che non ha ricevuto neppure un voto dai giornalisti.Henderson calciatore dell'anno e Salah viene 'ignorato'L'egiziano sarà sicuramente contento per il suo capitano, ma allo stesso tempo abbastanza deluso dalla votazione. Infatti, la Football Writers’ Association ha votato ed eletto Jordan ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - UEFAcom_it : Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia a segnare più di 50 gol in Serie A, Liga spagnola e Premier Lea… - forumJuventus : #CR7 primo giocatore a segnare almeno 50 gol nei 3 campionati maggiori, e anche il più veloce a raggiungere i 50 go… - DanVMor : Ho scritto del ritorno in Premier League del Leeds dopo 16 lunghissimi anni tra inferno e purgatorio. Che significa… - RedazioneFM : Pronostici #PremierLeague, 38° giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League, 37^ giornata: scatto Aston Villa in zona salvezza, Watford raggiunto Sky Sport Pronostici Premier League, 38° giornata: Leicester-United spareggio Champions, Chelsea 1

La Premier League 2019-20 giunge al suo atto conclusivo con le partite della 38ª giornata in programma tutte nella giornata di domenica. Ancora diversi i verdetti da decretare, in primis gli ultimi du ...

Newcastle-Liverpool, le probabili formazioni: le scelte di Bruce e Klopp

Al Saint James Park di Newcastle si gioca il match valido per la trentottesima giornata di Premier League, l’ultima di campionato, tra Newcastle e Liverpool. Le due squadre non hanno molto da chiedere ...

La Premier League 2019-20 giunge al suo atto conclusivo con le partite della 38ª giornata in programma tutte nella giornata di domenica. Ancora diversi i verdetti da decretare, in primis gli ultimi du ...Al Saint James Park di Newcastle si gioca il match valido per la trentottesima giornata di Premier League, l’ultima di campionato, tra Newcastle e Liverpool. Le due squadre non hanno molto da chiedere ...