Persegita l’ex e la minaccia in pubblico, misura per stalker 44enne nel Casertano (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPietramelara (Ce) – La Polizia di Stato ha notificato ad un uomo di 44 anni di Pietramelara (Caserta), la misura emessa per il reato di stalking dal Gip di Santa Maria Capua Vetere, che impone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed ancora l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Dalle indagini realizzate dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che l’uomo non ha mai accettato la rottura della relazione decisa dall’ex compagna, iniziando a pedinarla, a minacciarla in pubblico, davanti ai figli e altre persone, a renderle insomma la vita un incubo. La denuncia della vittima ha permesso ai poliziotti di effettuare indagini veloci e alla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato gli ... Leggi su anteprima24

