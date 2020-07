Pasticceria Viscontea – Milano (Di sabato 25 luglio 2020) Pasticceria Viscontea Via Edmondo de Amicis, 39 – 20123 Milano Tel. 02/39430081 Sito Internet: www.VisconteaMilano.it Tipologia: Pasticceria Prezzi: cocktail 9/10€ Giorno di chiusura: mai OFFERTALa Pasticceria Viscontea è un luogo da vivere dalla colazione all’aperitivo, comodamente seduti a uno dei tavolini disponibili per sorseggiare un caffè accompagnandolo con la brioche, oppure un calice di vino, un centrifugato con frutta e verdura di stagione o un cocktail con qualche stuzzichino della casa. Noi lo abbiamo testato per l’aperitivo, assaggiando il drink “mimosa”, un classico a base di spremuta d’arancia e prosecco, ben bilanciato e fresco, di cui è disponibile anche la variante ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Pasticceria Viscontea – Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Pasticceria Viscontea Oggi a colazione ho provato la pasticceria Viscontea, gestita da uno dei più famosi pasticceri di Milano. Ecco com’è andata! Wonder Channel