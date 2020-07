Milan, colpo Roca in vista: colloquio con gli agenti e chiusura possibile (Di venerdì 24 luglio 2020) La notizia della presenza degli agenti di Marc Roca a Milano trova sponde importanti, tanto da immaginare un colpo in canna per il Milan. AS Roma v AC Milan - Serie A A Casa Milan ha avuto luogo un incontro tra la dirigenza Milanista e i procuratori Battistini e Salaroli, per l'agenzia Promoesport. Sul tavolo Emerson Royal e Marc Roca, centRocampista dell'Espanyol. La retrocessione del club spagnolo potrebbe avvicinare il giocatore ai rossoneri: secondo TVC Deportes l'affare sarebbe... Leggi su 90min

Il futuro sembrava scritto, disegnato, deciso. E invece no, in quello strano mondo che è il calciomercato, le svolte sono improvvise, inversioni a U che rendono ...

Fumata bianca in arrivo per il colpo Marc Roca. Il centrocampista può essere il nuovo rinforzo per la squadra di Stefano Pioli Gli agenti di Marc Roca sono a Milano. La notizia, che vi abbiamo raccont ...

