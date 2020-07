Manutenzione stradale a Milano: programmati 334 cantieri (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 luglio 2020 - Tra gennaio e settembre saranno 334 le località interessate alla Manutenzione delle strade, secondo quanto previsto dal piano degli interventi di riasfaltatura integrale di ... Leggi su ilgiorno

c_appendino : ?? Come promesso, a Torino proseguono i lavori di manutenzione stradale. Qui siamo in via Cigna, angolo corso Vigev… - DilorenzoEmilio : @MomyLozzi se quello che leggo sui giornali è vero le faccio i miei complimenti. Le riconosco una buona gestione te… - AntonioCaronna : @virginiaraggi Ma guardi che la manutenzione stradale è ordinaria amministrazione non una svolta storica - GiovanniMario12 : RT @c_appendino: ?? Come promesso, a Torino proseguono i lavori di manutenzione stradale. Qui siamo in via Cigna, angolo corso Vigevano.… - TrgMedia : Manutenzione stradale, deliberati interventi a Calzolaro e Montecastelli -