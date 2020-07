Maltempo: a Milano il livello del Seveso è salito di 3 metri in mezz’ora (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono saliti di tre metri in mezz’ora i livelli del Seveso, stamattina a Milano, a causa della bomba d’acqua che ha colpito città e hinterland. Lo riferisce all’AGI Stefano Indovidno, consigliere di zona, che da anni segue la vicenda delle incompiute vasche di scolo che dovrebbero essere costruite a nord del capoluogo. “Praticamente l’onda di piena è cresciuta di un metro ogni dieci minuti, ed era molto potente già a monte”. E questo ha impedito l’avvio tempestivo delle squadre impegnate a deviare il traffico per evitare che le auto restino in panne sulle strade allagate. In base al piano di emergenza, infatti, le squadre cominciano ad attivarsi quando si tocca la soglia di preallarme, fissata a 1,08 metri, “ma in questo caso tra il primo alert e ... Leggi su meteoweb.eu

