Lo strepitoso discorso di Alexandria Ocasio-Cortez contro il sessismo – il video (Di venerdì 24 luglio 2020) Giovedì 23 luglio la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha preso la parola in Congresso per rispondere pubblicamente all’aggressione verbale ricevuta dal repubblicano Ted Yoho sulla scalinata di Capitol Hill nella giornata di lunedì. Yoho si è avvicinato a Ocasio-Cortez per criticare il suo discorso (sul rapporto tra povertà e aumento della criminalità organizzata) per poi apostrofarla con l’appellativo «fuc***g b**ch». «Quello che non posso tollerare è usare le donne, mogli e figlie per farsi scudo e trovare scuse per un comportamento sbagliato … – ha affermato la deputata in un discorso già diventato cult -, io sono qui per dimostrare ai miei genitori di essere loro figlia ... Leggi su open.online

