Licenziabile il padre in congedo che non sta con i figli (Di venerdì 24 luglio 2020) congedo parentale fruito in modo frazionatoFrazionamento abusivo del congedo parentaleUn giorno di lavoro fra due periodi di congedo "spezza" ed esclude i festivicongedo parentale fruito in modo frazionatoTorna su La Cassazione con l'ordinanza n. 15633/2020 (sotto allegata) fornisce alcune importanti precisazioni sul congedo parentale, ossia una forma di astensione facoltativa dal lavoro prevista dal legislatore per i genitori lavoratori nei primi anni di vita del figlio. Il provvedimento chiarisce infatti che è sufficiente la ripresa di una giornata di lavoro tra due periodi di congedo per escludere i festivi dal calcolo dei giorni del congedo stesso e che costituisce esercizio abusivo di questo diritto, tale da condurre al licenziamento, ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Licenziabile il padre in congedo che non sta con i figli: Congedo parentale fruito in modo… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziabile padre Lite in famiglia, donna uccide figlio StatoQuotidiano.it