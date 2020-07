Lampedusa, Salvini mostra lo sbarco dei migranti in diretta: “Ecco altri che staranno a scrocco” (Di venerdì 24 luglio 2020) Mentre si trovava in visita a Lampedusa il leader della Lega Matteo Salvini ha mostrato uno sbarco di migranti in diretta, tornando a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia: “Arrivano altri immigrati che staranno a scrocco, questa gente non la vogliamo” ha detto mentre alcuni migranti venivano portati dalla Guardia Costiera nel porto. L'articolo Lampedusa, Salvini mostra lo sbarco dei migranti in diretta: “Ecco altri che staranno a scrocco” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

