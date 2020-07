L'addio da 20 milioni alla Pascale e non solo. Tutti quelli che hanno conosciuto la "generosità" di Berlusconi (Di venerdì 24 luglio 2020) Francesca Pascale ha salutato Silvio Berlusconi con un addio da 20 milioni di euro. L’ex fidanzata del Cavaliere non è l’unica ad aver accolto importanti somme dal leader di Forza Italia e il Corriere della sera ha riportato i nomi noti. Cinque persone, scrive il quotidiano, hanno ricevuto un assegno a sei zeri: oltre alla Pascale, l’ex moglie Veronica Lario, la signora Miranda Anna Ratti, Lele Mora e Emilio Fede. Si legge sul Corriere: Dalla seconda moglie Veronica Lario, rispetto a cui l’ex premier ha rinunciato a un credito di 46 milioni di euro figlio di una sentenza di divorzio poi smontata dalla Cassazione (va detto che Lario, nell’accordo finale, ha ... Leggi su huffingtonpost

