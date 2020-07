La Juventus può festeggiare prima della Sampdoria: ecco tutte le combinazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) La Juventus perde a Udine e delude ancora, dicendo addio alla prima possibilità di chiudere il discorso scudetto. Ci sono però ancora tante chance a disposizione per la squadra di Sarri, che vincendo contro la Sampdoria o in ogni caso una delle prossime tre partite che la attendono conquisterebbe il nono titolo consecutivo, il trentaseiesimo complessivo. I bianconeri, però, potrebbero festeggiare anche sul divano di casa, visto che saranno gli ultimi a giocare e potranno conoscere in anticipo i risultati delle rivali: ecco tutte le combinazioni. La Juventus vince lo scudetto prima del match contro la Sampdoria se: l’Atalanta perde contro il Milan, l’Inter non vince contro il Genoa e la ... Leggi su sportface

JmanBianconero : Un altro aspetto sottovalutato è la gestione della società di #Pjanic. Anche #Sarri non sa più cosa dire: pre part… - DtDonatella : RT @FlintCapitano: O per il disprezzo verso l'allenatore che avevamo prima. Perché la squadra non va solo allenata a fare passaggi di prima… - SilvyKin92 : ???????????? Una #Juventus come ieri sera non può giocare in #championsleague. Sarri non è un allenatore adatto all… - mauw8nderful : @sy_healthy Silvia ho letto un po’ di tuoi commenti al riguardo e mi ha colpito tanto una frase che hai scritto: qu… - sportface2016 : #Juventus, l'analisi di #Pistocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus può