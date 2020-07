Il retroscena: il Napoli prima chiude Osimhen. Conferme su Karnezis (che deve accettare). Su Boga… (Di sabato 25 luglio 2020) Calma, serve calma, per non generare inutile confusione. Boga piace molto al Napoli, il Sassuolo non intende mollarlo, il fratello dell’esterno ha già avuto contatti e tra qualche giorno avrà altri colloqui con il club. Boga chiederà probabilmente un adeguamento, chi lo assiste parlerà di altri club fortemente interessati, quindi l’adeguamento non sarebbe la priorità. Napoli compreso, anzitutto il Napoli che è da settimane e settimane sulle sue tracce, Ma se, ipotesi tutta da verificare, il Sassuolo aprisse alla cessione per almeno 35 milioni, il Napoli oggi non sarebbe pronto. Perché la priorità è chiudere Osimhen dopo una telenovela durata ormai due mesi e mezzo, malgrado mille interpretazioni diverse. E ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Il retroscena: il Napoli prima chiude Osimhen. Conferme su Karnezis (che deve accettare). Su Boga… - Noovyis : (Il retroscena: il Napoli prima chiude Osimhen. Conferme su Karnezis (che deve accettare). Su Boga…) Playhitmusic - - MondoNapoli : France Press, Blasquez: 'Osimhen al Napoli è questione di ore! Vi svelo un retroscena sull'operazione' -… - sscalcionapoli1 : 'Osimhen ha già scelto il numero che indosserà al Napoli': il retroscena dell'amico-giornalista #calciomercato -