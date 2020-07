Covid, altri sette positivi tra Salerno e provincia (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto A Salerno sono sette le persone risultate positive nella giornata di oggi. Si tratta di casi emersi a seguito di tamponi effettuati a contatti che sono stati individuati con la tracciatura fatta dall’Asl Salerno. Tutti e sette i casi sono riconducibili a casi precedentemente accertati. Un positivo è risultato a Pisciotta (ulteriore contatto del caso di giorni or sono). L'articolo Covid, altri sette positivi tra Salerno e provincia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

