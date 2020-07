Commessa camici, indagato Fontana (Di sabato 25 luglio 2020) Aperta inchiesta sulla Commessa dei camici. Iscritto sul registro degli indagati Attilio Fontana MILANO – La Procura di Milano ha aperto una inchiesta sulla Commessa dei camici che sarebbe stata affidata dalla Regione alla ditta riconducibile alla moglie (che detiene una quota) e al cognato di Attilio Fontana. La notizia è stata anticipata da Repubblica citando fonti investigative. Un fascicolo che ha visto l’iscrizione sul registro degli indagati del cognato del governatore Fontana. Non sarebbe stata una donazione Stando a quanto riferito dall’Ansa, secondo gli inquirenti l’offerta di camici per il valore di 513.000 euro non sarebbe stata una donazione. E La Repubblica aggiunge come gli inquirenti starebbero ... Leggi su newsmondo

Grand_Battery : RT @Herbert403: Purtroppo se leggete bene l'articolo, Fontana probabilmente la farà franca. Ufficialmente non è coinvolto se non per far pa… - luisa_chiari : RT @Herbert403: Purtroppo se leggete bene l'articolo, Fontana probabilmente la farà franca. Ufficialmente non è coinvolto se non per far pa… - Herbert403 : Purtroppo se leggete bene l'articolo, Fontana probabilmente la farà franca. Ufficialmente non è coinvolto se non pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Commessa camici Camici alla Lombardia dal cognato, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana Il Fatto Quotidiano filippo bongiovanni aria lombardia

L'ultima sorpresa per la procura di Milano nell'inchiesta sui camici venduti e poi donati dal cognato del ... euro di capitale che si è visto assegnare (e pagare sull'unghia) una commessa da 14 ...

Le 13 inchieste aperte in Lombardia dall’inizio della pandemica

Nell’ambito dell’inchiesta sui camici, come scrive oggi “La Stampa”, è spuntata ... 1.000 euro di capitale che si è visto assegnare (e pagare sull’unghia) una commessa da 14 milioni di euro per ...

L'ultima sorpresa per la procura di Milano nell'inchiesta sui camici venduti e poi donati dal cognato del ... euro di capitale che si è visto assegnare (e pagare sull'unghia) una commessa da 14 ...Nell’ambito dell’inchiesta sui camici, come scrive oggi “La Stampa”, è spuntata ... 1.000 euro di capitale che si è visto assegnare (e pagare sull’unghia) una commessa da 14 milioni di euro per ...