Cinema e Coronavirus: anche Mulan sparisce dai listini (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo Tenet (Warner Bros.) anche il live-action Mulan sparisce dai listini. Si starebbe pensando di rilasciarlo esclusivamente in streaming E’ di qualche giorno fa la notizia che la Warner Bros. a deciso di rimandare a data da destinarsi l’uscita nei Cinema americani di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan a cui era stato assegnato l’arduo compito di far ripartire la filiera Cinematografica duramente segnata dalla crisi innescata dal Coronavirus. Lo stesso destino sembrerebbe ora essere toccato al live-action Mulan, sparito dai listini della prossima stagione Disney e per il quale la casa di produzione starebbe pensando ad un rilascio esclusivamente in streaming sulla piattaforma Disney+. Le ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Coronavirus A Verzuolo cinema all'aperto nei tempi del coronavirus - La Guida LaGuida.it Da Top Gun Maverick a Mulan passando per Avatar: gli ultimi aggiornamenti sulle uscite al cinema dei film Disney e Paramount

Top Gun Maverick arriva nel 2021, Mulan è nel limbo, i seguiti di Avatar partono nel 2022: riassumiamo questi e altri slittamenti. Nelle ultime 24 ore la Paramount e la Disney hanno annunciato l'ennes ...

PlayStation VR si apre al cinema, annunciato Rai Cinema Channel VR

Sony Interactive Entertainment Italia, nel corso dell'appuntamento di Wired Next Fest 2020 dal titolo "Frontiere dell'Innovazione", ha annunciato la partenza di una collaborazione con Rai Cinema. L'ac ...

