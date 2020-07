Calcio, Salvini: “Con stadi vuoti non è vero campionato. Sullo stadio nuovo a Firenze…” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Questo, con gli stadi vuoti, non è un vero campionato. Se riaprono i cinema, i musei, i teatri, le piscine e le spiagge, perché non fare entrare in uno stadio da 60mila posti 10mila tifosi tesserati che possono stare a distanza?”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Lady Radio. Salvini si è poi esposto a proposito della vicenda del nuovo stadio di Firenze, con i vincoli posti dalla Soprintendenza alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi: “Spero si possa mantenere una parte dell’attuale Franchi, come avverrà per il Meazza a Milano, mettendo nuove funzioni, per avere un impianto nuovo e più ... Leggi su sportface

