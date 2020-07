Azzolina banchi singoli a rotelle, test imbarazzante a “In Onda”: «Chiedo scusa a Urbano Cairo…» (Di venerdì 24 luglio 2020) Noi ridiamo e scherziamo, ma Lucia Azzolina con i banchi singoli a rotelle fa sul serio. Non sappiamo ancora se e quando alunni e insegnanti torneranno a scuola, ma una certezza c’è: la didattica si farà pattinando. L’ultima trovata della ministra dell’Istruzione costa circa 300 euro (già proprio così) e bisogna pensare che su tutto il territorio di sedie così ne serviranno, per l’esattezza, 2.540.236. Tirate le somme voi! A fare il collaudo del banco con le rotelle la stessa grillina a In Onda, nel corso della puntata su La7 di ieri giovedì 23 luglio. Un test che ha creato qualche imbarazzo ai due conduttori David Parenzo e Luca Telese: sembrava un parodia – la somiglianza complessiva della ... Leggi su urbanpost

