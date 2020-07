Una giornata con buddybank (Di giovedì 23 luglio 2020) buddybank è il nuovo modello di banca sviluppato da UniCredit per offrire ai consumatori un’esperienza totalmente nuova. Il vantaggio principale è che per gestire tutte le operazioni che normalmente si farebbero a uno sportello, andando di persona nella propria filiale, ora si possono fare ovunque ci si trovi usando semplicemente il proprio smartphone e l’app buddybank. Il team buddybank La banca dallo smartphone Il merito di tutta questa versatilità è legato al fatto che per qualsiasi necessità è sempre possibile parlare con un assistente in carne e ossa che però ci risponde attraverso via chat. L’accesso al proprio conto corrente diventa così molto semplice e immediato, inoltre bubbybank proprio per semplificare la vita dell’utente, ha un servizio di ... Leggi su iodonna

