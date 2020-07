Torino, Metro 2, Lo Russo: “Infrato già scartata” Lapietra: “Saremo un anno sul programma” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa, Stefano Lo Russo, durante la commissione Trasporti,ha messo in discussione la capacità della società Infrato di poter gestire il progetto per la Metro Due, che Torino aspetta da tempo. Infatti, nella passata legisltura la stessa società era stata scartata per la stesura del progetto preliminare. “E’ inadeguata ad affrontare la progettazione della Metro – ha dichiarato Lo Russo- una delle caratteristiche per l’affidamento diretto da parte del Comune e’ che il soggetto abbia la capacita’ tecnica per svolgere l’incarico. InfraTo avrebbe i requisiti tecnici per poter partecipare, da sola, a una gara per un’opera che vale 4 miliardi di euro? – e conclude – quattro anni fa ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Torino Metro 2, Lo Russo: “Infrato già scartata” Lapietra: 'Saremo un anno sul programma” - TorinoClick : Lavori di collegamento #Metro: da lunedì 27 luglio il servizio della #metropolitana da Porta Nuova a Lingotto verr… - IreneAntoniazzi : @GTT_Torino @twitorino Stamattina metro ferma a Porta nuova per 15 minuti.. Uno schifo! - Sinfotech_IT : #RT @ItRfid: Torino avvia lo smart ticketing su metro e bus - ItRfid : Torino avvia lo smart ticketing su metro e bus -