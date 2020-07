Spazio | Cina lancia la sua prima sonda su Marte in orbita fra 7 mesi – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) La Cina lancia la sua prima sonda su Marte che sarà in orbita fra 7 mesi. La missione si chiama Tianwen-1 e che significa ‘domande al Cielo’. La Cina ha lanciato la sua prima sonda su Marte che sarà in orbita fra 7 mesi. A renderlo noto la televisione di stato cinese Cgtn. Il lancio … L'articolo Spazio Cina lancia la sua prima sonda su Marte in orbita fra 7 mesi – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

