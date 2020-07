“Sorpresa!”: Taylor Swift annuncia l’uscita a mezzanotte del suo nuovo album in studio, Folklore (Di giovedì 23 luglio 2020) “Sorpresa! Stasera a mezzanotte pubblicherò il mio ottavo album in studio, Folklore; un intero, nuovissimo album di canzoni in cui ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni”. Così Taylor Swift ha annunciato attraverso Twitter l’uscita del suo nuovo album in studio (l’ottavo, per l’appunto) che si chiamerà Folklore, per l’appunto. Surprise ? Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, Folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at ... Leggi su nonsolo.tv

madhatterexe : RT @starcrossed_91: Ragazzi ma io non mi riprendo questa cosa non è mai successa Taylor Swift rilascia un album a sorpresa senza tutti gli… - starcrossed_91 : Ragazzi ma io non mi riprendo questa cosa non è mai successa Taylor Swift rilascia un album a sorpresa senza tutti… - vcrowonawire : E RENDIAMOCI CONTO CHE IN TUTTO QUESTO DOMANI ESCE A SORPRESA L'ALBUM DI TAYLOR SWIFT IO NON CE LA FACCIO DAVVERO #Folklore - Gaia33675738 : RT @Marco77702513: Troppe belle notizie oggi, tra la notizia del matrimonio di Demi Lovato e questa sorpresa ho dimenticato per un attimo d… - Marco77702513 : Troppe belle notizie oggi, tra la notizia del matrimonio di Demi Lovato e questa sorpresa ho dimenticato per un att… -